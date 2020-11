Togo: indignation après les arrestations de deux membres de la dynamique Kpodzro

Une vue de Lomé, la capitale du Togo. wadr.org

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et Gérard Djossou sont toujours retenus, lundi 30 novembre, au service des renseignements et d’investigation criminelle. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances dans lesquelles ont été préparées le projet de déstabilisation dont on les accuse, et leurs auteurs. Pendant ce temps, les réactions de condamnation de ces arrestations se multiplient.