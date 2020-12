Cacao: la Côte d'Ivoire et le Ghana s'insurgent contre deux chocolatiers américains

Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao. © Getty Images

Texte par : RFI

Hershey's et Mars, deux entreprises américaines de l'industrie du chocolat, s'attirent la colère d’Abidjan et d’Accra. Les régulateurs ivoirien et ghanéen de la filière cacao leur reprochent de saper les efforts entamés pour relever les revenus des paysans producteurs. Les deux multinationales ont « temporairement » changé leurs fournisseurs, afin d’échapper au financement du différentiel de revenu décent, une prime destinée aux cacao-culteurs.