Sénégal: plusieurs fidèles de Modou Kara arrêtés, accusés de «trafic d’êtres humains»

Le marabout mouride Modou Kara Mbacké lors du Grand Magal Laurent Correau/RFI

Scandale au Sénégal après l’arrestation, entre le 26 et le 28 novembre, d’une quarantaine de personnes dans des « centres de redressement » du marabout Serigne Modou Kara Mbacké, chef religieux de la confrérie des Mourides, et également personnalité politique. Selon la gendarmerie, des jeunes étaient victimes de « séquestration, maltraitances, voire de torture » dans ces centres situés à Dakar et sa banlieue. Une enquête est en cours.