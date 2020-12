La détention prolongée de leaders politiques au Togo inquiète et énerve

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson. Togoenvogue.com

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson est toujours en garde à vue au service central des renseignements et d’investigations criminelles où elle continue de répondre aux questions des gendarmes. Plus de quarante-huit heures après son interpellation et après plusieurs heures d’interrogatoire, on vient seulement de lui notifier ce qu’on lui reproche. Mais pour Maitre Darius Atsoo, son avocat, c’est un scénario injustifié et infondé en droit subtilement déguisé en poursuite pénale.