Bénin: le gouvernement réagit à l’arrêt de la CADHP sur la réforme constitutionnelle

La révision de notre Constitution est une initiative parlementaire approuvée par l’unanimité des représentants du peuple. C’est cette Constitution renforçant notre démocratie que l’on voudrait remettre en cause par une décision qui frise l’hérésie et à laquelle le peuple béninois, souverain, ne peut prêter le flanc. Autant d’avancées qui permettent le renforcement de notre démocratie, dont on ne peut considérer que les acquis ont été remis en cause ou qu’ils aient même reculé.