Journée mondiale des personnes handicapées

En Côte d'Ivoire, enfants handicapés, enfants oubliés

En Côte d’Ivoire, au dernier recensement de 2014, près de 500 000 personnes souffrant de handicap physique étaient recensées. Mais en réalité il se pourrait qu’ils soient beaucoup plus nombreux compte tenu du fait que très souvent les familles les cachent par honte. Au-delà des préjugés, le handicap pose des problèmes matériels très lourds pour des familles souvent pauvres. Les enfants qui ne peuvent se déplacer seuls ne peuvent aller à l’école et sont condamnés ainsi à la misère et à la dépendance.