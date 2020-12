Entretien exclusif

Moctar Ouane, 1er ministre du Mali: dialogue avec les jihadistes «en cours» en «prolongement de l’action militaire»

Audio 14:27

Le Premier ministre malien Moctar Ouane. © RFI

Texte par : David Baché | Vidéo par : RFI Suivre 19 mn

Le Premier ministre malien de la transition, Moctar Ouane, accorde un entretien exclusif à RFI et France 24. Il répond aux questions de David Baché (RFI) et Marc Perelman (F24) sur la militarisation de la transition, la mise en place du Conseil national de transition, les négociations avec les groupes terroristes, les conflits intercommunautaires dans le Centre, les accusations d’exactions de l’armée malienne, et sur le sort du président déchu Ibrahim Boubacar Keita et de son fils Karim Keita.