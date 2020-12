Reportage

Présidentielle au Ghana: les attentes d’une population

Des supporters du National Democratic Congress font campagne dans les rues d'Accra, au Ghana, avant la présidentielle du 7 décembre 2020. REUTERS - FRANCIS KOKOROKO

Texte par : RFI 2 mn

À quelques jours des élections présidentielles et législatives de lundi au Ghana, les électeurs et les électrices s’expriment sur leurs préoccupations. Entre développement, paix et respect des promesses, leurs attentes sont grandes.