Au Tchad, le Parlement a adopté le projet de nouvelle Constitution

Le président tchadien Idriss Déby Itno au palais présidentiel à Ndjamena, lors d'une conférence de presse, le 9 août 2019. BRAHIM ADJI / AFP

C'est un projet dont le principe a été acté, il y a un mois, lors d’un forum convoqué par le gouvernement, mais qui a été boycotté par une partie de l’opposition et la société civile. Désormais, le Tchad, qui n’a plus de poste de Premier ministre, aura un vice-président et un système parlementaire bicaméral.