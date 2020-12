En Côte d'Ivoire, les artistes Yodé et Siro condamnés à un an de prison avec sursis

© Facebook/Yodé et Siro

Page Facebook du groupe ivoirien Yodé et Siro.

Le duo de musique zouglou était poursuivi en comparution immédiate pour outrage à magistrat, discrédit de l'institution judiciaire et diffusion d'informations mensongères à relent racial et tribal. Dimanche dernier, pendant un concert dans la commune de Yopougon, le célèbre groupe ivoirien avait indexé le procureur de la République Richard Adou, l’accusant de poursuivre uniquement les militants de l’opposition dans le cadre des enquêtes sur les violences électorales de la présidentielle du 31octobre dernier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

L'audience a duré près de 4 heures, ce jeudi, dans une salle pleine à craquer de fans de Yodé et Siro venus soutenir leurs idoles. Aux 24 mois de prison avec sursis requis par le procureur, le juge a préféré condamner le duo à un an de prison avec sursis et cinq millions de francs CFA d’amende chacun.

Les admirateurs venus en masse ne sont qu'à moitié satisfaits. Néanmoins, comme ľartiste zouglou Romy Héros, ils se réjouissent que les musiciens n'aillent pas en prison : « Le monde me dit qu’il y a la liberté d’expression quand même dans ce pays. Nous sommes la Voix des sans voix. Il faut qu’on dise ce que tout le peuple pense bas et ce que les gens murmurent dans leurs foyers, pour qu’on le dise à nos autorités. »

Pour sa part, l'avocat de la défense N'Dri Claver rappelle que les duettistes sont célèbres pour leurs textes engagés et que tous les régimes en ont fait les frais : « Ils ont parlé du régime du président Bédié à l’époque, lorsque la Côte d’Ivoire était guettée par ce défaut de cohésion du au concept de l’ivoirité. Ils ont dit que le président Gbagbo était hier dans les gradins, aujourd’hui il est sur le pelouse, qu’il ne fasse pas comme ceux qu’ils critiquaient. Il n’y a rien eu. Alors le président Alassane est là, ils constatent qu’il y a des tares, donc ils en parlent. Ils ne sont pas d’un parti politique. Ce sont des porteurs de message du peuple. »

Les deux musiciens n'ont pas encore précisé s'ils comptaient faire appel de cette condamnation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne