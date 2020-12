Le gouvernement malgache plafonne le prix du riz importé après des semaines de hausse

À Madagascar, le gouvernement a fixé le prix du kilo de riz. Depuis plusieurs semaines, cette denrée, base de l'alimentation dans la Grande Ile, ne cesse d'augmenter. Les prix des différentes variétés de riz chez les épiciers varient entre 2200 et 2500 ariarys (entre 0,50 et 0,55 euro). Des tarifs que les ménages malgaches n'arrivent plus à supporter.

De notre correspondante à Antananarivo,

Dans le quartier d'Anosibe, à l'intérieur du plus grand marché de gros de la capitale, la plupart des marchands ont appris la nouvelle de la fixation du prix du riz dans la matinée. Leurs tarifs n'ont pas changé et peu acceptent de parler de ce sujet qui les inquiète. Vendredi soir, le Premier ministre a annoncé que le prix du kilo de riz importé ne peut pas dépasser 1925 ariarys.

Naivo, grossiste, tient dans ses mains un journal, en Une, une photo du Premier ministre et l'indication du prix fixé la veille :« Ce n’est pas possible d’accepter leur décision. Personne ici ne peut la suivre parce qu’on achète le riz très cher chez les importateurs. Ils nous le vendent à 2000 ariarys le kilo. »

En plafonnant le prix du riz importé, le gouvernement espère aussi faire baisser celui des riz locaux. Dans une autre allée, Dina propose neuf variétés de cette céréale, toutes au-dessus de 2000 ariarys :« Si c'est l'État qui nous livrait le riz à bas prix et nous disait de le vendre au prix qu'il a fixé, alors on pourrait le faire sans problème ! Mais le riz qu'on a en ce moment, on ne va pas le brader, s’exclame-t-elle. Notre marge est déjà faible. De toute façon, nous avons toutes les factures de nos fournisseurs pour prouver notre bonne foi. »

Une application de la mesure annoncée d'ici lundi

À trois kilomètres de là, au marché de Mahamasina, les épiciers eux non plus n'ont pas modifié leurs tarifs. Tinah, détaillante se fournit auprès des grossistes d'Anosibe : « J'étais très étonnée ce matin quand j'ai lu que l'État allait nous forcer à baisser nos prix. On ne peut pas acheter un riz cher et le vendre bon marché. On est dans une période où il y a un peu moins de riz donc le prix augmente. Ça arrive tous les ans. »

Contactée, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Lantosoa Rakotomalala, indique que le prix a été décidé en accord avec des représentants de toute la filière.« Il n'y a pas eu de contrainte. Nous avons fait des calculs. Ce prix n'est pas sorti comme ça. Nous avons déjà fait des descentes dans les marchés pour sensibiliser les commerçants. L'application de ce prix sera visible à partir de lundi », explique-t-elle.

Chaque année, Madagascar importe du riz, la production locale n'étant pas suffisante. D'ici la fin du mois, 100 000 tonnes de riz importé sont attendues. « Il y aura du riz en abondance au niveau de l'importation. Donc ça va équilibrer le prix. Il y a aussi la récolte pour le riz local qui va arriver la semaine prochaine. Ça complètera l'offre et ça stabilisera le prix aussi »,fait-elle remarquer.

