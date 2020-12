Covid-19 au Maroc: la campagne de vaccination se précise

Des jeunes volontaires marocaines du Croissant rouge sur le point de quitter la mosquée Hassan-II après avoir enjoint les fidèles à respecter la distanciation sociale, à Casablanca, le 16 octobre 2020. AP - Abdeljalil Bounhar

Le 9 novembre, le Maroc était l'un des premiers pays à annoncer une campagne imminente de vaccination contre le Covid-19, sans préciser le calendrier ni le type de vaccin. Conséquence : un emballement des médias, beaucoup d'effets d'annonce et de désinformation. Aujourd'hui, on sait qu'un accord a été signé avec Pékin le 20 août dernier pour participer aux derniers tests du vaccin Sinopharm et une livraison prioritaire. La Chine n'a pas encore communiqué ses résultats mais elle administre déjà son vaccin à sa population, et les scientifiques marocains l'estiment efficace et sans effet indésirable.