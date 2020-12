Madagascar: nouveau foyer de contamination du Covid-19 à l'université de Diego-Suarez

L'université de Diego-Suarez, dans l'extrême nord du pays, nouveau foyer de contamination du Covid-19. Depuis plusieurs mois, la Grande Ile compte peu de nouveaux cas et l'état d'urgence sanitaire a été levé mi-octobre. Mais en quelques jours, 83 cas ont été recensés dans la capitale de la région Diana. Une situation qui fait craindre une résurgence du virus.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Antananarivo,

61 étudiants du campus universitaire ont été testés positifs, selon le président de l'association des étudiants de la région Sofia, Jean Mahazava Randriarimanana. « La plupart des contaminés de l'université sont originaires de notre région. Ils partagent un dortoir où ils sont environ 60. C'est ici qu'il y a eu le premier cas et que la transmission a commencé », fait-il savoir. « Les chambres et les salles de classe sont très étroites, c'est pour ça que le virus se propage vite », poursuit-il.

Les cours maintenus malgré le foyer de contamination

Alors que la suspension des cours pendant 15 jours et un confinement de l'université avaient été évoqués par le gouverneur de la région, les enseignements n'ont finalement pas été interrompus. « Beaucoup de gens à l'université ne prennent pas au sérieux cette propagation de Covid-19. Certains, même, n'y croient pas, car les cours continuent et la plupart des étudiants testés positifs sont des porteurs sains. Ils n'ont pas peur et ne portent même plus de masque. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est le coronavirus. D'autres ne veulent pas se faire tester parce qu'ils ne veulent pas manquer les cours s'ils sont positifs », détaille le président de l'association

Contacté, le préfet de la ville indique que tous les étudiants atteints du Covid-19 ont été emmenés à l'hôpital. Les autorités locales ont prévu des descentes sur le campus pour sensibiliser les étudiants au respect des gestes barrières.

« Si nous n'arrivons pas à maîtriser cette propagation, il pourrait y avoir une deuxième vague de coronavirus dans la région », a prévenu le gouverneur, Daodo Arona Marisiky, dans un communiqué. « Nous pourrions revenir au confinement, ce que nous ne souhaitons pas », précise-t-il. Des membres des forces de l'ordre vont être déployés dans la ville pour faire respecter les mesures sanitaires.

►À lire aussi : Covid-19 à Madagascar: le gouvernement refuse les vaccins et préfère les remèdes locaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne