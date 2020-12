RDC: l’informateur, la clef d’une nouvelle majorité présidentielle

La crise entre Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila et Cap pour le Changement (Cach) de Félix Tshisekedi se durcit. Après trois semaines de consultations, le président a annoncé ce dimanche 6 décembre la nomination prochaine d’un nouvel informateur pour parvenir à créer une nouvelle majorité à l’Assemblée. Le Parlement va, une fois de plus, être le théâtre de cette guerre de tranchées entre les deux plateformes qui composaient jusque-là la coalition au pouvoir.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Dans son discours, Félix Tshisekedi a expliqué que l’informateur serait chargé d’identifier une nouvelle coalition constituant une majorité absolue au sein de l’Assemblée nationale. La nouvelle coalition, si elle arrive à se former, permettra de mettre sur pied un nouveau gouvernement.

Selon la Constitution, la mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois. Concrètement, il est possible que cette situation floue dure jusqu'au mois de février, mais les proches de Félix Tshisekedi rapportent que l’informateur pourra être désigné dès cette semaine. L’enjeu est de taille : il faut désormais faire complètement basculer la majorité qui jusque-là était contrôlée par Joseph Kabila.

De nouvelles élections envisageables

La bataille sera dure, mais l’entourage du chef de l’État se veut optimiste. « Avec la dynamique actuelle, c’est possible d’obtenir la majorité », a confié un conseiller de Félix Tshisekedi.

Du côté de Joseph Kabila, on ne baisse pas les armes. Après avoir accusé Cach « d’acheter les députés » pour former cette majorité, le FCC se réserve le droit de saisir la justice. Si finalement, il n’obtient pas cette majorité, l’actuel chef de l’État n’exclut pas de recourir à des élections anticipées. Il se réserve le droit d’user « des prérogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues », pour revenir vers le peuple et demander une majorité, a-t-il expliqué.

