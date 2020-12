Au Niger, l'inquiétude des observateurs à l’approche des élections générales

Logo de la Commission électorale nationale indépendante de la République du Niger, sur le matériel de vote des élections du 21 février 2016. REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que le coup d'envoi des campagnes électorales a été donné la semaine dernière, les observateurs nationaux et internationaux attendent toujours leurs accréditations pour surveiller le scrutin. Pourtant le temps presse, dès ce dimanche 13 décembre, les Nigériens iront aux urnes pour les élections régionales et municipales. Le 27 décembre, ce sera le premier tour de la présidentielle. Certains observateurs remettent en cause la compétence de la Céni, la Commission électorale nationale indépendante, dans l'organisation de ces scrutins.