RDC: premières tensions entre partisans du FCC et de CACH

Le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, le 24 janvier 2019 à Kinshasa. AP - Jerome Delay

La tension entre le FCC de Joseph Kabila et CACH de Félix Tshisekedi ne retombe pas. Ce lundi 7 décembre, les partisans de chaque camp se sont affrontés aux abords du Palais du peuple, siège du Parlement, au lendemain du discours du président de la République annonçant la fin de la coalition au pouvoir et la désignation d’un informateur censé identifier la nouvelle majorité. Les fidèles de Félix Tshisekedi étaient venus également mettre la pression sur la présidente de l’Assemblée nationale pour qu’elle ne dirige plus les plénières, elle qui est visée par une pétition réclamant sa démission.