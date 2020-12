Nigeria: 10 000 personnes sont mortes en détention depuis 2011

Détenus à la caserne de Giwa, supectés de liens avec Boko Haram puis en passe d'etre libérés par l'armée nigériane, le 11 mai 2016. AP - Jossy Ola

Dans un rapport de 67 pages publié ce mardi 8 décembre, Amnesty International Nigeria s’alarme du sort des personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram et de l’armée nigériane dans l’état de Borno, au nord-est du pays. Ce rapport décrit la double peine pour cette population, persécutée par les djihadistes et victimes des exactions de l’armée. Une population totalement invisibilisée ,selon ce rapport intitulé « Mon coeur saigne : la vie des personnes âgées face au conflit, au déplacement et à la détention dans le nord est du Nigeria ».