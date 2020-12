En RDC, nouveau round dans la bataille pour le contrôle de l’Assemblée nationale

Ce pays a été et devrait encore être bâti par tous les Congolais et toutes les Congolaises de tous les bords. Vous n’allez pas prendre quand même une frange aussi importante de la classe politique qui a reçu la confiance de la majorité des Congolais. Donc, la dispensation de majorité parlementaire, vous n’allez pas prendre la responsabilité d’écarter cette frange-là de la gestion du pays par un tour de main ou de manœuvre politicienne quand même, comme on semble le faire pour le moment. C’est trop beau, ça donne des résultats peut-être à très court terme, mais in fine, on enfonce le pays dans la crise, résultant justement de cette méthode d’exclusion teintée de brutalité.