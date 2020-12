Le coronavirus progresse au Mali, les médecins attendent les moyens promis

Une vue aérienne de Bamako, la capitale du Mali. (Image d'illustration) GettyImages

Texte par : David Baché 4 mn

Le Mali vit une inquiétante augmentation des cas de coronavirus depuis plusieurs semaines, et a fortiori ces trois derniers jours. D’une poignée de nouveaux cas, on est passé à plus de 150 par jour. Des chiffres largement sous-estimés en raison des très faibles capacités de test, mais qui donnent la mesure de l’accélération.