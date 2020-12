Côte d’Ivoire: le RHDP au pouvoir tacle la dernière proposition de l’opposant Bédié

Henri Konan Bédié. REUTERS/Luc Gnago

Henri Konan Bédié propose un dialogue national avec les partis politiques et les forces vives de la nation. Manière de faire évoluer la contestation de la présidentielle et du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il n’est plus question de désobéissance civile ou de Conseil national de transition. Le meneur du PDCI posait aussi quelques conditions à ce dialogue, comme une nouvelle Constitution, une nouvelle élection, la libération des prisonniers politiques ou encore le retour des exilés.