Affaire Norbert Zongo: François Compaoré bientôt fixé sur sa possible extradition

Nous disposons d'indices concordants et probants qui montrent que cette demande est purement politique. Or c'est un principe fondamentale du droit international, on n'extrade pas des ressortissants pour des motifs politiques. Enfin, nous avons une troisième série de moyens qui tiennent à l'absence de garanties effectives de protection, qu'il s'agisse du jugement de M. Compaoré au Burkina Faso ou encore de ses éventuelles conditions de détention et là nous sommes sur le terrain des traitements inhumains et dégradants qui ne manqueraient pas de lui être infligé s'il retournait dans son pays d'origine