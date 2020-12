Bénin: reconnaissance officielle du parti d'opposition Les Démocrates

Thomas Boni Yayi en 2012 (image d'illustration). L'ancien président a décidé de créer Les Démocrates fin juillet 2019. © Reuters/Noor Khamis

Texte par : RFI

Depuis hier au Bénin, le parti Les Démocrates de l’ancien chef de l’État Boni Yayi est enfin reconnu officiellement et peut participer à l’animation de la vie politique. C’est le premier grand parti de l’opposition radicale à Patrice Talon qui est ainsi autorisé, depuis les réformes politiques de novembre 2019. Au Parlement et à la tête des villes, plus de 95% des élus viennent du camp Talon. Ceci a conduit en 2019 à des législatives organisées sans l’opposition. La marche pour obtenir ce récépissé, les fondateurs du parti la trouvent trop longue et suspecte.