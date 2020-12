La Turquie veut prolonger la mission de ses soldats en Libye

En Turquie, la présidence a déposé ce samedi 12 décembre au Parlement une résolution prolongeant la mission des soldats turcs déployés en Libye. Elle autorise leur présence sur le sol libyen pendant 18 mois supplémentaires, dans le but de soutenir le gouvernement d’union nationale. La résolution sera débattue dans les prochains jours. Son adoption ne fait aucun doute, grâce au soutien des députés du parti au pouvoir et de son allié ultranationaliste.

De notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

En début d’année, la Turquie a envoyé des soldats en Libye pour soutenir le gouvernement d’union nationale contre les forces du maréchal Khalifa Haftar. Tout déploiement de militaires turcs à l’étranger nécessite le feu vert du Parlement et la résolution actuelle arrive à expiration le 2 janvier. Le président Erdogan demande donc aux députés de renouveler cette mission, cette fois-ci pour un an et demi.

La nouvelle résolution souligne que la situation en Libye continue de créer un « risque pour la Turquie et toute la région », et que les intérêts de la Turquie dans le bassin méditerranéen et en Afrique du nord seraient « affectés négativement » si Khalifa Haftar reprenait son offensive. Alors que les deux camps ont conclu un cessez-le-feu permanent en octobre, la résolution soumise aux députés turcs affirme qu’Ankara « continuera de soutenir fermement les efforts de dialogue politique en vue d’établir un compromis national ».

L’accord de cessez-le-feu signé à Genève prévoit notamment le départ des mercenaires étrangers dans un délai de 90 jours. Au début du mois, les Nations unies estimaient pourtant à 20 000 le nombre de combattants étrangers toujours présents en Libye. Parmi eux, des mercenaires syriens envoyés par la Turquie.

