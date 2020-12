Tchad: les évêques alertent la présidence sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs

Le président tchadien Idriss Déby (photo d'illustration). Ludovic MARIN / AFP

Les évêques demandent au chef de l’État d’intervenir pour mettre fin aux conflits entre éleveurs et agriculteurs qui font des dizaines de morts depuis le début des récoltes qui ont commencé il y a deux mois. Le phénomène dure depuis des années et mine la cohabitation pacifique entre éleveurs et cultivateurs sans que les pouvoirs publics ne parviennent à l’endiguer.