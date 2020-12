Algérie: le président Tebboune apparaît après près de deux mois d'absence

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune est apparu ce dimanche à la télévision publique pour la première fois depuis près de deux mois. Le chef de l’État a été hospitalisé en Allemagne fin octobre pour y être soigné du coronavirus. Plusieurs fois, les autorités algériennes ont annoncé son retour prochain. Mais son absence prolongée n’a cessé d’alimenter les rumeurs sur son éventuel décès.

« Je suis en convalescence. » « Cela va prendre encore une, deux ou trois semaines pour que je reprenne mes forces physiques », affirme le président Abdelmadjid Tebboune dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et repris par la télévision nationale.

Visiblement amaigri, mais la voix ferme, le chef de l’État précise suivre quotidiennement ce qui se passe au pays. Et donner – quand il le faut – des instructions à la présidence.

Depuis son évacuation vers Allemagne, le 28 octobre, aucune image n’avait été montrée du président algérien âgé de 75 ans. Et plus de 6 semaines d’hospitalisation pour cause de Covid ont suffi pour alimenter les rumeurs sur son état de santé.

Officiellement, Abdelmadjid Tebboune tient toujours les rênes de l’État. Mais l’incertitude politique a poussé certains à réclamer l’application d’un article de la Constitution relatif à la vacance du pouvoir, afin d’éviter une crise constitutionnelle.

Son absence a en effet réveillé le spectre de la vacance après les multiples hospitalisations à l’étranger de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika .

الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة. pic.twitter.com/gyLES1XgtL — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 13, 2020

