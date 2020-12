Nigeria: l'enlèvement des lycéens de Kankara devient la priorité du gouvernement

Nigeria Presidency/Handout via REUTERS

Toujours pas de nouvelles de lycéens enlevés dans leur établissement scolaire dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 dans l’État de Katsina dans le nord-ouest du Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné à tous ses services de sécurité de faire de cette affaire une priorité. Un des porte-paroles de la présidence, Shehu Garba, affirme que les auteurs de cet enlèvement de masse auraient été localisés dans une forêt de l’État de Katsina.

Avec notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis

« J'ai l'impression de revenir de l'enfer. J'ai eu le réflexe de sauter par la fenêtre de mon dortoir, dès que j'ai entendu les premiers coups de feu, j'ai couru, couru avant de me réfugier dans la brousse où j'ai passé la nuit. »

Ces mots sont ceux de Kabir Isah, parus dans l'édition de ce dimanche du Daily Trust, un quotidien nigérian. Kabir est l'un des rescapés de ce raid et kidnapping de masse commis dans son établissement secondaire de Kankara. Ce lycée public de l’État de Katsina accueille habituellement 900 garçons.

Plusieurs dizaines d'élèves n'ont pas eu la chance de Kabir et manqueraient toujours à l'appel au grand désespoir de leur famille. Le nombre exact de victimes reste inconnu. De nombreuses voix au Nigeria appellent à la libération sans condition de ces lycéens de Kankara.

Aminu Masari, le gouverneur de l’État de Katsina a décrété la fermeture provisoire de tous les établissements publics scolaires hébergeant des élèves en internat.

« Faillite sécuritaire » pour l'opposition

Nombreuses aussi sont celles qui interpellent le chef d'État nigérian Muhammadu Buhari. Dans l’opposition, le Parti démocratique populaire demande l'ouverture d'une procédure de destitution, car « cet enlèvement dans l’État d'origine du chef d’État illustre sa faillite sécuritaire, alors qu'il s'est fait élire sur la promesse de garantir la sécurité à toutes et à tous ».

Actuellement en week-end prolongé à Daura, dans son fief dans l’État de Katsina, le président Buhari a fait mobiliser samedi et dimanche sur différents médias nationaux sa garde rapprochée. Son objectif étant d'effacer les clichés d'un président en week-end dans son État natal recevant un cheval et un sabre, des cadeaux offerts par l’émir de Daura (État religieux et traditionnel du nord du Nigéria, Ndlr).

