Covid-19: l'Afrique du Sud ferme ses plages pour contenir l'épidémie

Des personnes attendent pour passer le test du Covid-19 à l'hôpital Livingstone de Port Elizabeth, dans la province du Cap-Oriental, le 13 novembre 2020. AP - Theo Jeptha

Texte par : RFI

L'Afrique du Sud connait actuellement une deuxième vague de coronavirus avec plus de 8 000 nouveaux cas par jour. Plusieurs provinces s’apprêtent à fermer leurs plages pour éviter une propagation de l’épidémie. Et ce alors que les vacances d’été viennent tout juste de commencer. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain avec plus de 850 000 cas enregistrés et plus de 23 000 décès.