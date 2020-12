Reportage

«Il y a trop de malades pour le nombre de docteurs» : les hôpitaux maliens face au Covid-19

Plus de 190 personnes sont décédées du Covid-19 au Mali. (Image d'illustration). © AFP/Souleymane Ag Anara

À ce jour, le pays compte officiellement 194 décès, un chiffre en nette augmentation ces dernières semaines tout comme le nombre de cas recensés lors de cette deuxième vague de Covid-19. Les cas graves sont de plus en plus nombreux et les centres de prises en charge comme celui de l’hôpital du Mali sont débordés.