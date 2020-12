RDC: face au congrès, Félix Tshisekedi dresse un peu reluisant bilan

Devant les deux chambres réunies en congrès, le président congolais Félix Tshisekedi a présenté un bilan mitigé de l’action gouvernementale lors de son discours sur l’état de la nation.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Félix Tshisekedi s’est présenté devant les députés et les sénateurs dans un contexte marqué par la fin de la coalition qu’il composait avec le FCC, la plateforme de son prédécesseur Joseph Kabila. Il n’a pas fait de grande annonce. Il s’est contenté de dresser un bilan mitigé de l’action gouvernementale pour l'année en cours.

Selon lui, le dysfonctionnement de l’alliance qu’il avait nouée avec son prédécesseur Joseph Kabila n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés au début de son quinquennat. « Malgré les efforts que j’ai déployés, les sacrifices que j’ai consentis et les humiliations que j’ai tolérées, cela n’a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n’a pas non plus empêché l’émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple », a-t-il déclaré.

Pour corriger le tir, il a annoncé qu’il allait « procéder à la formation d’un gouvernement pour l’union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l’État » à l’issue du travail de l’informateur. Bientôt désigné, cet informateur aura pour mission d’identifier une nouvelle coalition majoritaire à l’Assemblée nationale.

Ce sera d’ailleurs à ce nouveau gouvernement de mettre en œuvre les réformes issues des consultations politiques qu’il avait menées pendant environ trois semaines.

