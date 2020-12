RDC: un journaliste disparu après une attaque attribuée aux ADF dans l’Est

L’armée a confirmé qu’il est décédé, mais son corps reste disparu, parce que personne ne l’a vu et l’armée elle-même ne nous l’a pas ramené. Selon un rescapé que nous avons contacté, lorsque les ADF sont entrés dans le village, de Kassoussou, ils ont non seulement tué, mais aussi pris en otage certaines personnes parmi lesquelles notre journaliste. Et comme ils ont pillé des boutiques, il fallait utiliser les otages pour transporter le butin. Donc, il était aussi parmi ceux qui transportaient.