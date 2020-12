Sahara occidental: l’Afrique du Sud conteste les annonces américaines

La reconnaissance par les États-Unis des droits souverains du Maroc sur le Sahara occidental n’est ni valide ni applicable, car cela reviendrait à reconnaître une illégalité. Les résolutions des Nations unies ont confirmé qu’il s’agit d’une occupation, et ce n’est pas parce que les États-Unis d’Amérique déclarent quelque chose, que cela change la portée légale des résolutions des Nations unies. Donc, nous allons continuer à affirmer que, d’après nous, les États-Unis sont en tort. Nous avons toujours défendu une solution négociée, c’est notre position. Nous soutiendrons toujours la cause du peuple du Sahara occidental, nous allons continuer à parler en son nom sur la scène internationale, et à lui offrir toute forme d’aide humanitaire dont il pourrait avoir besoin de notre part.