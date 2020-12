Gabon: l’opposant et homme d’affaires Nicolas Nguema est en détention depuis 11 jours

L’opposant et homme d’affaires gabonais Nicolas Nguema interpellé depuis le 4 décembre a été présenté ce lundi 14 décembre devant un juge d’instruction pour la troisième fois. Après son audition, il a été ramené dans les locaux du service de contre-ingérence militaire pour complément d’enquête. Onze jours après, on en sait un peu plus sur les raisons de l’interpellation de l’opposant.