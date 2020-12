Guinée: Alpha Condé a prêté serment devant les Guinéens et des représentants internationaux

Le président guinéen Alpha Condé a prêté serment ce mardi 15 décembre à Conakry dans le Palais Mohammed V placé sous haute sécurité, lors d'une cérémonie en présence d'une douzaine de chefs d’État africains et de représentants de la France, de la Cédéao ou encore des Nations unies.

Avec notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah

C’est dans l’imposant palais Mohammed V que la cérémonie de prestation de serment d’Alpha Condé s’est déroulée en présence d’une dizaine de chefs d’État africains et de milliers d’invités guinéens.

Parmi les chefs d’État, étaient présents le ghanéen Nana Akufo-Addo, également président en exercice de la Cédéao, Idriss Déby du Tchad, Denis Sassou-Nguesso du Congo et Georges Weah du Libéria. En revanche, parmi les absents figuraient d’abord des voisins directs de la Guinée comme Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire, Macky Sall, celui du Sénégal, et Umaro Sissoco Embaló, chef d’État de la Guinée-Bissau.

Ceux qui s’étaient clairement prononcés, en Afrique de l’Ouest, contre un troisième mandat d’Alpha Condé : Mahamadou Issoufou et Muhammadu Buhari, respectivement présidents du Niger et du Nigeria, étaient aussi absents.

Dans la salle, le président de la Cour constitutionnelle a comme la tradition le prévoit, demandé au président Condé : « Monsieur le président de la République, veuillez lever la main droite et dire le serment prévu à l’article 48 de la Constitution ».

Et comme en 2010 et 2015, Alpha Condé a récité : « Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple guinéen et sur mon honneur de respecter et faire respecter les dispositions de la Constitution, les lois et les décisions de justice ».

Alpha Condé sera installé dans ses fonctions le 21 décembre prochain.

