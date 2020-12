Tchad: la situation s'envenime entre éleveurs et agriculteurs

Des éleveurs tchadiens (archives). AFP PHOTO DESIREY MINKOH

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On assiste au Tchad à une généralisation du conflit entre agriculteurs et éleveurs depuis deux mois. On dénombre des dizaines de morts dans plusieurs provinces. De graves accusations sont portées à l’endroit des autorités civiles et militaires. Cette situation qui dure depuis des années ne fait que s’accentuer.