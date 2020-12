Guinée: toujours contesté, le président Alpha Condé appelle à la réconciliation

Le président guinéen Alpha Condé à Washington avant un rendez-vous avec Mike Pompeo, le 13 septembre 2019. AP - Pablo Martinez Monsivais

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à la réconciliation et au dialogue après plus d'un an de contestation meurtrière, lors de son discours d'investiture mardi 15 décembre devant un parterre de chefs d'État africains pour un troisième mandat qualifié « d'imposture » par son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé, 82 ans, entame un troisième mandat contesté par ses adversaires.