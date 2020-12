RDC: Jean-Pierre Lacroix, numéro deux de l'ONU, reçu par Félix Tshisekedi

Comment aider le peuple congolais à relever les différents défis qui se posent à lui ? La question a été abordée au cours de l'audience que le président Félix Tshisekedi a accordé ce mardi 15 décembre au secrétaire général adjoint de l'ONU Jean-Pierre Lacroix. Le rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

L'insécurité dans l'est du pays, la situation socio-économique difficile et les problèmes humanitaires ont été au centre des entretiens entre les deux hommes, qui ont surtout abordé la manière dont l'ONU entend poursuivre son partenariat avec la RDC, et aider les populations.

Ils ont aussi parlé des effets de la pandémie de Covid-19 qui, selon le chef de l'État, est dans sa deuxième phase en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a développé auprès de son interlocuteur sa vision de la situation politique actuelle, et comment il comptait la faire évoluer.

« Stratégie graduelle » de retrait

Jean-Pierre Lacroix dit avoir écouté avec intérêt, et pour ce qui concerne l'avenir de la Monusco, dont le mandat arrive bientôt à expiration, le numéro deux de l'ONU a évoqué une « stratégie graduelle » de retrait, en fonction de la situation sur le terrain.

Le conseil de sécurité de l'ONU se prononcera sur le sujet le 20 décembre prochain. Un terrain qu'il foulera durant les trois prochains jours, dans le Nord-Kivu et l'Ituri, provinces confrontées à des violences persistantes.

