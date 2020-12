Nigeria: complications et déceptions autour de la réouverture partielle des frontières

Le poste de Sèmè-Kraké à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. AFP/Pius Utomi Ekpei

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Nigeria a décidé, mercredi 16 décembre, de rouvrir partiellement ses frontières terrestres avec ses voisins. Quatre postes-frontières sont concernés, du côté du Niger, du Bénin et du Cameroun. La réouverture sera progressive et la totalité les échanges reprendront à tous les points de passage d’ici le 31 décembre, à l’exception de certains produits. Les frontières étaient fermées depuis près d’un an et demi. La mesure avait été décidée officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale.