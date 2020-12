Sénégal: le désespoir des acteurs de la culture face à la crise du Covid-19

Audio 01:23

Chanteurs et musiciens vivent des moments durs en ces temps de Covid-19 à Dakar. (Illustration). RFI/Théa Ollivier

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-19, les autorités ont de nouveau fermé les salles de spectacle et interdit tous les concerts, danses et chants dans les bars et restaurants. Des négociations avec les autorités ces derniers jours n’ont pas abouti. Un sit-in prévu jeudi 17 décembre à Dakar a été annulé. Les artistes se disent «asphyxiés».