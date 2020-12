Togo: les deux leaders de l'opposition DMK libérés sous contrôle judiciaire

Audio 00:57

Une vue de Lomé, la capitale du Togo. wadr.org

RFI

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et Gérard Djossou ont été mis en liberté provisoire et placés sous contrôle judiciaire au Togo ce jeudi 17 décembre. Ces deux membres de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), sont accusés « d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat et de groupement de malfaiteurs ». Ils avaient été arrêtés fin novembre. « L'instruction préparatoire n'est pas terminée. Ils peuvent être rappelés à tout moment », a déclaré le procureur de la République.