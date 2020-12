Burkina Faso: le Conseil constitutionnel valide la réélection du président Kaboré

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré s'adressant à ses supporters le 26 novembre 2020, après l'annonce de sa réélection au premier tour. © AP - Sophie Garcia

Malgré les anomalies et des irrégularités constatées, le Conseil constitutionnel a déclaré le scrutin régulier, transparent et sincère, et validé la victoire du président sortant Roch Marc Christian Kaboré au premier tour.