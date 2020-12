Acat-France et RSF demandent la lumière sur la mort du journaliste Samuel Wazizi

Le 9 octobre dernier, le vice-président de la CNDHL camerounaise a adressé un courrier à l'Acat concernant l'affaire Wazizi, nous indiquant que le président Paul Biya aurait reçu le rapport d'enquête sur la mort en détention de Samuel Wazizi. On est assez étonnés car on n'a aucun élément sur ce rapport, rien n'indique qui a fait cette enquête : est-ce qu'elle a été indépendante, impartiale ? Est-ce qu'il y a eu une autopsie du corps ? Aucun élément n'apparaît dans ce courrier. On demande aux autorités camerounaises de rendre publiques les conclusions de cette enquête.