Nigeria: les questions qui restent en suspens après la libération des lycéens

Los estudiantes liberados después de su secuestro, reivindicado por el grupo yihadista Boko Haram, el 18 de diciembre de 2020 en Kankara, en Nigeria Kola SULAIMON AFP

Les autorités et le proviseur de leur école affirment que les 344 lycéens de Kankara sont tous rentrés sains et sauf, après des négociations avec leurs ravisseurs. Ce rapt a été revendiqué deux fois par le groupe Boko Haram, mais il a été conduit par des groupes criminels de la région. On en sait un peu plus aussi grâce aux témoignages des enfants qui ont retrouvé leurs familles vendredi soir.