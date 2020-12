Afrique centrale: la Cemac dévoile ses projets d’interconnexion de la sous-région

Une vue de Brazzaville, la capitale congolaise (Image d'illustration). Getty Images

Les six pays membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) ont organisé mi-novembre à Paris une table ronde qui leur a permis de mobiliser plus 3,8 milliards d’euros destinés au financement de douze projets intégrateurs. Ces projets ont été dévoilés au cours de la douzième session du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la Cecam (Pref-Cemac) ce week-end par visioconférence.