Les violences s'intensifient dans tout le nord du Nigeria

Un père vient de retrouver son fils enlevé pendant une semaine par Boko Haram, le 18 décembre 2020 à Katsina. © AP - Sunday Alamba

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les attaques sanglantes se multiplient, qu’elles soient le fait des jihadistes affiliés à Boko Haram à l’est du pays, ou des bandits lourdement armés à l’ouest. Le kidnapping de 344 lycéens par ces gangs criminels, avant leur libération six jours plus tard, a mis en lumière le rapprochement entre ces réseaux et souligné la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Ce week-end, une série d’attaques a encore secoué le nord du Nigeria.