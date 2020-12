Reportage

RDC: un calme précaire à Pinga, au Nord-Kivu, toujours sous la menace du groupe armé NDC-R

Vue de la ville de Pinga, dans le Nord-Kivu, en RDC. © RFI/Patient Ligodi

RFI

La cité de Pinga, au Nord-Kivu, a été en juillet et août 2020 le théâtre d’affrontements entre deux factions du groupe armé Nduma Defense of Congo-Rénové (NDC-R) dirigées respectivement par Guidon Shimiray et Gilbert Bwira. La situation s’est calmée. Il y a moins d’attaques de grande envergure qui vise la ville, mais l’insécurité est toujours présente.