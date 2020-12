Jared Kushner à bord du premier vol entre Israël et le Maroc

Le conseiller spécial pour le Moyen-Orient du président américain et gendre, Jared Kushner, à son arrivée à l'aéroport d'Abou Dhabi après le premier vol liant les Émirats arabes unis à Israël, le 31 août 2020. KARIM SAHIB AFP/File

Texte par : RFI

L’avion de la compagnie israélienne El Al a décollé ce mardi 22 décembre de Tel-Aviv pour relier Rabat. À son bord, une délégation conjointe israélo-américaine, et surtout le gendre de Donald Trump et artisan des récents rapprochements entre désormais quatre pays arabes et l’État hébreu.