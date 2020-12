Les Nyotas, duo d’humoristes congolaises, lauréates du prix RFI Talents du rire

Un duo d’humoristes au féminin remporte la sixième édition du prix RFI Talents du Rire 2020. Les Nyotas, alias Jovita Songwa et Princesse Watuwila, deux jeunes Congolaises, ont eu la préférence du jury. Elles recevront leur prix au festival « Abidjan Capitale du Rire » exceptionnellement déplacé au mois de février prochain, du 12 au 14, pour cause de pandémie.

Publicité Lire la suite

Elles sont deux, mais souvent leurs voix ne font qu’une. Jovita Songwa et Princesse Watuwila, 24 et 25 ans, partagent ce même timbre haut perché. C’est ce qui les a rapprochées, à l’Institut national des arts de Kinshasa, où elles se sont rencontrées. Même voix, même silhouette frêle.

Une ressemblance dont elles jouent sur scène et qui ne s’arrête pas là. « On a beaucoup de choses en commun, nous n’aimons pas trop l’humour noir ni blesser les gens, explique Princesse Watuwila. Nous aimons faire rire à partir de scènes de la vie quotidienne, et à Kinshasa, on ne manque pas d’inspiration, rien qu’en regardant ce qui se passe dans la rue. »

« Donner de la joie aux gens »

Formées en art dramatique, les deux jeunes femmes n’avaient pas prévu de se lancer dans l’humour. C’est leur compatriote Ronsia Kukielukila, lui-même lauréat du prix RFI Talents du Rire, il y a trois ans, qui les a poussées sur cette voie, et les a encouragées à monter sur scène en tandem. C’est lui aussi qui les a baptisées Les Nyotas, « les étoiles » en swahili.

Fans de Claudia Tagbo, Michel Gohou et Gad Elmaleh, les voilà en tout cas consacrées étoiles montantes de l’humour francophone en Afrique. « C’est un honneur, de recevoir ce prix aujourd’hui, estime Princesse Watuwila. Nous allons continuer à travailler ensemble. Je fais de l’humour depuis cinq ans et cela me fait du bien de donner de la joie, du plaisir aux gens. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne