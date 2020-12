Soudan: les États-Unis octroient «l'immunité souveraine» à Khartoum

Il s'agissait d'une mesure attendue après le retrait du Soudan de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, la semaine dernière. Le Congrès des États-Unis a finalement octroyé ce lundi 21 décembre « l'immunité souveraine » à Khartoum et voté une assistance financière au pays.

Un texte de dernière minute qui a été voté lundi 21 décembre soir par les deux Chambres du Congrès américain. Il avait été ajouté, avec d'autres dispositions, au gigantesque texte de la loi de finances de fin d'année, qui inclut notamment un plan de relance pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Cette loi a été rendue possible par d'âpres négociations ce week-end entre des élus démocrates et la Maison Blanche. Les premiers souhaitaient protéger les procédures judiciaires de leurs électeurs victimes du 11-Septembre, visant potentiellement le Soudan. La Maison Blanche, sous la pression des Israéliens, voulait au plus vite normaliser les relations entre le Soudan et Israël, clairement conditionné par Khartoum à l'octroi d'une immunité judiciaire pour son gouvernement.

Plan de relance significatif

Un compromis a donc été trouvé. « L'immunité souveraine » est en effet octroyée au gouvernement soudanais pour toute nouvelle procédure antiterroriste, mais à l'exclusion des procédures déjà en cours pour le 11-Septembre. Les 350 millions de dollars placés par le Soudan sur un compte séquestre pour les victimes d'attentats impliquant le Soudan peuvent désormais être débloqués. Et 150 millions de dollars additionnels sont mis à disposition pour les victimes africaines naturalisées américaines.

En contrepartie, les États-Unis octroient un allègement de 111 millions de la dette soudanaise envers ses créanciers américains, 120 millions d'assistance pour le paiement de sa dette envers le Fonds monétaire international (FMI), et 700 millions de dollars d'aide directe à son économie. Un plan de relance significatif, auquel ne manque plus maintenant que la signature du président sortant, Donald Trump.

