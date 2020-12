Tanzanie: inquiétude sur le sort des réfugiés burundais avant l’échéance du 31 décembre

Kagunga, sur le lac Tanganyika, côté tanzanien. Les réfugiés burundais sont en grande majorité des enfants. REUTERS/Thomas

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Fin août 2020, le Burundi et la Tanzanie ont signé un accord prévoyant que les réfugiés devaient retourner chez eux que ce soit ou non une volonté de leur part avant la fin de l’année. Or, selon une ONG burundaise, une cinquantaine d’entre eux ont été victimes de graves violations et 170 autres seraient portés disparus depuis 2015.