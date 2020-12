Élections en Centrafrique: quels seraient les conséquences d’un report ?

Les forces onusiennes patrouillent dans la capitale centrafricaine, Bangui, sous tension à quatre jours des élections. Le 22 décembre 2020. AFP - ALEXIS HUGUET

La tension est remontée d’un cran mardi 22 décembre en Centrafrique. Les groupes armés coalisés ont mené une nouvelle série d’attaques coordonnée dans différentes zones du pays. Dans ce contexte de plus en plus d’acteurs et d’observateurs du processus électoral s’interrogent sur la possibilité de tenir des élections crédibles ce dimanche. Un report du scrutin est-il possible ? Quelles seraient ses conséquences ?